Megdöbbentő kettős tragédia: idős férfi végzett feleségével, majd magával is+fotók, videó

A kettős gyilkosság részletei

A baon.hu cikke szerint a tragédia előtt egy héttel a férfi arról beszélt ismerőseinek, hogy felesége kórházba került. Vasárnap este fél hét körül két mentőautó és két rendőrautó érkezett a házhoz, ám a helyiek ekkor még nem tudták pontosan, mi történt – csak sejtették, hogy nagy a baj.