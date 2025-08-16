Baleset
30 perce
Karambol történt Esztergomban
Mondjuk, hol lassítja a forgalmat a baleset.
Összeütközött két személyautó Esztergomban, a Bánomi úton szombat reggel. A járművek félpályán akadályozzák a forgalmat. A város hivatásos tűzoltói a rendőrségi helyszínelés után félrevontatják őket – írta meg a katasztrófavédelem.
