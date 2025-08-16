augusztus 16., szombat

Baleset

30 perce

Karambol történt Esztergomban

Címkék#személyautó#autósok#katasztrófavédelem#baleset#karambol

Mondjuk, hol lassítja a forgalmat a baleset.

Kemma.hu

Összeütközött két személyautó Esztergomban, a Bánomi úton szombat reggel. A járművek félpályán akadályozzák a forgalmat. A város hivatásos tűzoltói a rendőrségi helyszínelés után félrevontatják őket – írta meg a katasztrófavédelem.

 

