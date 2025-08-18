augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

21°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

41 perce

Járműszállítóval karambolozott egy személyautó a 13-as főúton

Címkék#13-as főút#tréler#akadály#karambol#baleset

Félpályás forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.

Kemma.hu

Egy autószállító trélerrel ütközött össze egy személyautó a 13-as főút 10-es kilométerszelvényénél, a felüljárón, Csém térségében hétfőn délelőtt. Az ütközés erejétől kiszakadt a személyautó jobb első kereke. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A baleset miatt félpályás forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Sajnos egymást érik a balesetek ezen a főúton. Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton, két autó karambolozott a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között is. Akkor a baleset helyszínére tűzoltók és mentők is vonultak, ahonnét három embert, köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként, stabil állapotban szállítottak kórházba. 

Július végén pedig tragédia is történt ezen az úton, amikor frontális baleset történt Komárom és Csém között, a 8. kilométernél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, akkora volt a karambol, ahonnét helyszíni fotókat is kaptunk. A balesetben egy középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu