Járműszállítóval karambolozott egy személyautó a 13-as főúton

Egy autószállító trélerrel ütközött össze egy személyautó a 13-as főút 10-es kilométerszelvényénél, a felüljárón, Csém térségében hétfőn délelőtt. Az ütközés erejétől kiszakadt a személyautó jobb első kereke. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A baleset miatt félpályás forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon – számolt be róla a katasztrófavédelem.

Sajnos egymást érik a balesetek ezen a főúton. Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton, két autó karambolozott a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között is. Akkor a baleset helyszínére tűzoltók és mentők is vonultak, ahonnét három embert, köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként, stabil állapotban szállítottak kórházba.