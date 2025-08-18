41 perce
Járműszállítóval karambolozott egy személyautó a 13-as főúton
Félpályás forgalmi akadály alakult ki az érintett szakaszon.
Egy autószállító trélerrel ütközött össze egy személyautó a 13-as főút 10-es kilométerszelvényénél, a felüljárón, Csém térségében hétfőn délelőtt. Az ütközés erejétől kiszakadt a személyautó jobb első kereke. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A baleset miatt félpályás forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Sajnos egymást érik a balesetek ezen a főúton. Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 16-án, szombaton, két autó karambolozott a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között is. Akkor a baleset helyszínére tűzoltók és mentők is vonultak, ahonnét három embert, köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút is kórházba szállítottak a 13-as főútról, itt a mentősök válasza
Július végén pedig tragédia is történt ezen az úton, amikor frontális baleset történt Komárom és Csém között, a 8. kilométernél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, akkora volt a karambol, ahonnét helyszíni fotókat is kaptunk. A balesetben egy középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.