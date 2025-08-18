augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ittas emberek

59 perce

Sokkoló számok: három nap alatt ennyi részeg rolleres bukott le +videó

Címkék#rendőrség#Balaton#ittas vezetés#roller#ittas#ellenőrzés

Egyre több közlekedő választja az elektromos rollert, ám sokan megfeledkeznek a szabályokról. Három nap alatt több ember is lebukott ittas rollerezés közben.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban a rendőrség fokozott ellenőrzést tartott a Balatonnál, és több esetben is ittas járművezetőket állítottak meg – ám ezúttal nem autósokat, hanem ittas rollerezésen kapott embereket. A hatóság hangsúlyozza: az elektromos roller is közlekedési eszköz, amelyre ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, mint az autóra vagy a biciklire – írta meg a veol.hu.

Az ittas rollerezés ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni
Az ittas rollerezés ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Veszélyes az ittas rollerezés

A szakemberek szerint alkohol hatására romlanak a reflexek, lassul a reakcióidő, csökken a felelősségtudat, így nő a balesetek kockázata. Egy rossz mozdulat vagy figyelmetlenség könnyen súlyos sérüléshez vezethet – nemcsak a rollerező, hanem más közlekedők számára is.

A rendőrség ezért nyomatékosan figyelmeztet: 

ittasan rollerezni ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni”, és mindenkit arra kérnek, ne kockáztassa sem a saját, sem mások biztonságát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu