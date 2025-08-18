Sokkoló számok: három nap alatt ennyi részeg rolleres bukott le +videó

Az elmúlt napokban a rendőrség fokozott ellenőrzést tartott a Balatonnál, és több esetben is ittas járművezetőket állítottak meg – ám ezúttal nem autósokat, hanem ittas rollerezésen kapott embereket. A hatóság hangsúlyozza: az elektromos roller is közlekedési eszköz, amelyre ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, mint az autóra vagy a biciklire – írta meg a veol.hu.

Az ittas rollerezés ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Veszélyes az ittas rollerezés

A szakemberek szerint alkohol hatására romlanak a reflexek, lassul a reakcióidő, csökken a felelősségtudat, így nő a balesetek kockázata. Egy rossz mozdulat vagy figyelmetlenség könnyen súlyos sérüléshez vezethet – nemcsak a rollerező, hanem más közlekedők számára is.

A rendőrség ezért nyomatékosan figyelmeztet: