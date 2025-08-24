1 órája
Ilyen nincs: már a negyedik baleset történik az M1-esen vasárnap
Újabb baleset történt a sztrádán.
Baleset történt az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 109-es kilométernél. Az érintett szakaszon a belső sáv zárva, a műszaki mentés folyamatban. A torlódás 5 kilométeres az országhatár irányába – írta meg az MKIF zrt.
Több baleset is történt reggel az M1-esen, mentőket riasztottak egy hármas karambolhoz
Ez már a negyedik karambol, ami vasárnap történt az M1-esen. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap reggel két baleset is történt. Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között, valamint az országhatár felé vezető oldalon a 39-es kilométernél. A torlódás 5 kilométeres Győr irányába.
Ezt követően újabb baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalán, a 123-as kilométernél.