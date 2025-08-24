Ilyen nincs: már a negyedik baleset történik az M1-esen vasárnap

Ez már a negyedik karambol, ami vasárnap történt az M1-esen. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap reggel két baleset is történt. Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között, valamint az országhatár felé vezető oldalon a 39-es kilométernél. A torlódás 5 kilométeres Győr irányába.