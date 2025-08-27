augusztus 27., szerda

Rejtély

1 órája

Pont 27 éve találtak rá egy ismeretlen férfi holttestére Tatabányán

Mai napig nem tudja senki sem, hogy mi történhetett. 27 éve találták meg az ismeretlen holttestet Tatabányán. És nem ez volt az első ilyen esett.

Kemma.hu

Egy férfi holttestét találták meg Tatabányán 1998 augusztus 23-án. A police.hu ismeretlen holttest, holttestrész körözés adatlapján böngészve találtunk rá a hátborzongató 27 éve megoldatlan ügyre. Az férfi holttest előrehaladottan bomlott állapotban találták meg.

A tetovált holttest kilétét máig rejtély övezi
A holttest kilétét máig rejtély övezi
27 éve megoldatlan a holttest kiléte

Az ismeretlen holttestről személyleírást is adtak: 177 cm testhosszú, előrehaladottan bomlott állapotú férfi holttest, állcsontokban összesen két fog található, bal és jobb alsó 6-os. Feltehetően középkorú, vagy idős férfi, halála megelőző 3-5 hónapra volt tehető. 

A férfin egy bőr drapp színű cipő volt világoskék pamut zoknival oldalán piros mintával "rolling stones nyelv". Nadrágja szürke szövet apró kocka mintákkal ez mellet ey szürke kötött pulóver volt rajta.

És sajnos nem ez az egyetlen holttest, amit Tatabányán találtak és az ő kilétük körül is sok kérdés van. Hat éve áll tanácstalanul a rendőrség egy hátborzongató ügy előtt, a Jubileum Parknál találtak egy ötven–hatvan év körüli férfi. 22 éve még egy ismeretlen férfira találtak Tatabánya külterületén. Az arca súlyosan sérült volt, orra hiányzott, és mindössze két foga maradt. A testet több titokzatos tetoválás díszítette.

 

 

