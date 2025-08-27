Pont 27 éve találtak rá egy ismeretlen férfi holttestére Tatabányán

Egy férfi holttestét találták meg Tatabányán 1998 augusztus 23-án. A police.hu ismeretlen holttest, holttestrész körözés adatlapján böngészve találtunk rá a hátborzongató 27 éve megoldatlan ügyre. Az férfi holttest előrehaladottan bomlott állapotban találták meg.

A holttest kilétét máig rejtély övezi

Fotó: RgStudio / Forrás: Getty Images

27 éve megoldatlan a holttest kiléte

Az ismeretlen holttestről személyleírást is adtak: 177 cm testhosszú, előrehaladottan bomlott állapotú férfi holttest, állcsontokban összesen két fog található, bal és jobb alsó 6-os. Feltehetően középkorú, vagy idős férfi, halála megelőző 3-5 hónapra volt tehető.

A férfin egy bőr drapp színű cipő volt világoskék pamut zoknival oldalán piros mintával "rolling stones nyelv". Nadrágja szürke szövet apró kocka mintákkal ez mellet ey szürke kötött pulóver volt rajta.