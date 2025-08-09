augusztus 9., szombat

Emőd névnap

15°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátborzongató

1 órája

Ezüst fog, műtéti hegek és egy zacskónyi valuta – ki volt a Duna rejtélyes áldozata?

Címkék#Duna#holttest#hátborzongató#hátborzongató múlt#valuta#rendőr

Egy román kotróhajó különös terhet emelt ki a Dunából Komárom közelében majd 30 évvel ezelőtt. Egy közepes testalkatú, sebhelyekkel és ezüst fogpótlással rendelkező férfi holttestét, akinek zsebében valutacsomag lapult, szigetelőszalaggal áttekerve.

Kemma.hu

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy majd 30 éves rejtély nyomába eredtünk. 1996 májusában a komáromi rendőrök emelték ki egy férfi holttestét a Duna fenekéről. A 178-180 centiméteres, közepes testalkatú férfi hasán sebhelyek voltak, egyik fogán ezüst fényű fémkorona, és szintén ezüst színű tömések voltak több fogán. A test jobb oldalán műtéti heget is találtak.

Holttest
A Dunából előkerült rejtélyes holttest zsebében bezacskózott valutát találtak
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A valutás holttest rejtélye

Pulóverei mellett fekete póló, szövetnadrág, jégeralsó, valamint piros betétes, hegyes orrú bőr bokacsizma volt rajta többek között, valamint még valutát találtak nála. Nejlonzacskóba csomagolva, szigetelőszalaggal áttekerve 600 osztrák schilling és 703 amerikai dollár volt a zsebében. Akkori árfolyamon ez 8400, illetve mintegy százezer forintot ért.

Ahogy arról annak idején a 24 Óra beszámolt, a határőrség jelzett a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére, hogy egy román kotróhajó hozta felszínre a holttestet a határfolyóból, nem messze Komáromtól, az 1785-ös folyamkilométer-szelvénynél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu