1 órája
Ezüst fog, műtéti hegek és egy zacskónyi valuta – ki volt a Duna rejtélyes áldozata?
Egy román kotróhajó különös terhet emelt ki a Dunából Komárom közelében majd 30 évvel ezelőtt. Egy közepes testalkatú, sebhelyekkel és ezüst fogpótlással rendelkező férfi holttestét, akinek zsebében valutacsomag lapult, szigetelőszalaggal áttekerve.
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy majd 30 éves rejtély nyomába eredtünk. 1996 májusában a komáromi rendőrök emelték ki egy férfi holttestét a Duna fenekéről. A 178-180 centiméteres, közepes testalkatú férfi hasán sebhelyek voltak, egyik fogán ezüst fényű fémkorona, és szintén ezüst színű tömések voltak több fogán. A test jobb oldalán műtéti heget is találtak.
Így gyilkolt a nő Tatabányán, akitől még a rendőrök is borzongtak
A valutás holttest rejtélye
Pulóverei mellett fekete póló, szövetnadrág, jégeralsó, valamint piros betétes, hegyes orrú bőr bokacsizma volt rajta többek között, valamint még valutát találtak nála. Nejlonzacskóba csomagolva, szigetelőszalaggal áttekerve 600 osztrák schilling és 703 amerikai dollár volt a zsebében. Akkori árfolyamon ez 8400, illetve mintegy százezer forintot ért.
A Pilis sötét titka: hét ember, köztük öt gyerek halt meg rejtélyes körülmények között
Ahogy arról annak idején a 24 Óra beszámolt, a határőrség jelzett a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére, hogy egy román kotróhajó hozta felszínre a holttestet a határfolyóból, nem messze Komáromtól, az 1785-ös folyamkilométer-szelvénynél.
Féltékenység, gyűlölet és halál: brutálisan végzett férjével a tatabányai asszony