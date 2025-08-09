Ezüst fog, műtéti hegek és egy zacskónyi valuta – ki volt a Duna rejtélyes áldozata?

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy majd 30 éves rejtély nyomába eredtünk. 1996 májusában a komáromi rendőrök emelték ki egy férfi holttestét a Duna fenekéről. A 178-180 centiméteres, közepes testalkatú férfi hasán sebhelyek voltak, egyik fogán ezüst fényű fémkorona, és szintén ezüst színű tömések voltak több fogán. A test jobb oldalán műtéti heget is találtak.

A Dunából előkerült rejtélyes holttest zsebében bezacskózott valutát találtak

Forrás: Shutterstock/Illusztráció