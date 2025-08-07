augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

15°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérengzés

1 órája

A Pilis sötét titka: hét ember, köztük öt gyerek halt meg rejtélyes körülmények között

Címkék#rendőrség#gyilkosság#hátborzongató#vérengzés#hátborzongató múlt#mészárlás

Hét ember, köztük öt gyermek vesztette életét egy brutális és máig megoldatlan vérengzésben a Pilis mélyén 1947 augusztusában. A Kékvíz-forrásnál és a közeli Büki-pusztán történt hátborzongató gyilkosságok megrázták az országot.

Kemma.hu

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy kegyetlen, Komárom-Esztergom megye közelében történt pilisi mészárlást mutatunk be, amely két helyszínen, a bölcső-hegyi Kékvíz-forrásnál és a közeli Büki-pusztán történt. Így történtek a hátborzongató gyilkosságok.

hátborzongató gyilkosságok
Hátborzongató gyilkosságok a Pilisben: mai napig rejtély, ki volt a tettes
Forrás: Fortepan/Chuckyeager

A magyar bűntörténetben egyedülálló napként szerepel 1947. augusztus 17. A nyári nap, ami akár csendes és idilli is lehetett volna a Pilisben, egy vasárnap, amikor mégis sokak rémálma valósult meg. Két felnőttet és öt gyereket ölt meg kegyetlenül ezen a napon egy ismeretlen gyilkos, aki a korabeli híreket visszaolvasva akár harmadmagával is lehetett. A különös mészárlás után példátlan hajtóvadászat és átfogó razziák indultak: rendőrök, ávósok, magyar és szovjet katonák keresték a véreskezű tettest. Rengeteg embert el is fogtak, de a gyilkost, vagy gyilkosokat mintha a föld nyelte volna el.

Hétszeres köztörvényes gyilkos volt menekülőben

A korabeli napilapok többsége hangzatos címekkel és harsány címlappal számolt be a tragédiákról. A helyszínre küldött, új fejleményekre vadászó tudósítók sokszor egymásnak ellentmondó forgatókönyvekkel álltak elő.

A drámai napon három budapesti pár kirándult a Pilisben. A hatfős társaság délelőtt a Bölcső-hegynél lévő Kékvíz-forrásnál telepedett le. Itt botlott beléjük egy sajátos kinézetű, furcsán viselkedő szőke, rövidnadrágos fiatalember, aki kora délután visszatért hozzájuk, és némi társalgás után, előkapva a fegyverét, lövöldözni kezdett.

A férfi megölte Denke Lajost és feleségét. Délelőtti és délutáni felbukkanása között, déltájban a közeli Büki-pusztán is mészárlás történt.  Zboray Kálmán gazdálkodó pajtájában fejszével és géppisztollyal gyilkoltak meg öt gyereket, köztük a gazdálkodó két fiát. Feltételezhető, hogy a gyerekek gyilkosa ugyanaz volt, mint az a férfi, aki a kirándulókra támadt. Talán azért akart végezni velük, hogy ne vezethessék nyomára az őt keresőket.

Az újságok egymásnak ellent mondva adták elő és színezték ki a hátborzongató gyilkosságokat

A lapok mást írtak arról, hogy ki talált rá a meggyilkolt gyerekekre, azt azonban egyik sem vonta kétségbe, hogy a gyilkosságokat Németországból Magyarországra szökött volt SS-katona vagy katonák követték el. A Kékvíz-forrásnál feltűnt alak németül beszélt, a hat kiránduló egyike pedig tudott valamennyire németül. Ő vallotta, hogy a huszonéves fiatalember azt mesélte neki, hogy SS-katona volt.

A nyomozást a legmagasabb szintről vezényelték. Münnich Ferenc rendőr-altábornagy, fővárosi rendőrfőkapitány, későbbi miniszterelnök és Péter Gábor rendőr-vezérőrnagy, a rettegett államvédelem, az ÁVO vezetője irányította személyesen a nyomozást és a hajtóvadászatot. A 3000 fővel lefolytatott háromnapos hajsza eredménytelen volt. De a vele egy időben, a fővárosban és környékén tartott nagyszabású razzia tartottak több száz rendőrrel ás szovjet katonákkal.

Rengeteg embert előállítottak, ám a gyilkos nem volt közöttük

Egy Gertler Károly nevű rendőri felügyelet álló volt SS-katona keveredett gyanúba, aki azután önként jelentkezett a rendőrségen és igazolta, hogy a gyilkosság napján jó messze volt a helyszíntől. Miután a Pilisben nem találtak szökött SS-banditákat, szélesebb körben folytatták a razziázást.

Szerencsen tűzpárbaj és autós üldözés után elfogtak egy SS-tisztet, aki éppen Csehszlovákiába akart menekülni. Krauss Waltert a fővárosba szállították, ahol a rendőrség azonnal megkezdte kihallgatását. Ám lyukra futottak: mégsem ő volt a hidegvérű gyilkos. Később egy újság arról számolt be, hogy a fóti erdőben kapták el a tettest, majd egy Somogy megyei erdőben elfogott SS-katonák egyikében látták a gyilkost, aztán káposztásmegyeri kutak környékén vélték felbukkanni az igazit. Személyét és gyilkosságok indítékát azonban máig homály fedi. Az újságok pedig rávetítették a mészárlást a sváb kisebbségre. Így vált a svábok jogfosztásának és deportálásának ürügyévé ez a szörnyű és példa nélküli bűntény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu