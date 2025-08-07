A Pilis sötét titka: hét ember, köztük öt gyerek halt meg rejtélyes körülmények között

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy kegyetlen, Komárom-Esztergom megye közelében történt pilisi mészárlást mutatunk be, amely két helyszínen, a bölcső-hegyi Kékvíz-forrásnál és a közeli Büki-pusztán történt. Így történtek a hátborzongató gyilkosságok.

Hátborzongató gyilkosságok a Pilisben: mai napig rejtély, ki volt a tettes

Forrás: Fortepan/Chuckyeager

A magyar bűntörténetben egyedülálló napként szerepel 1947. augusztus 17. A nyári nap, ami akár csendes és idilli is lehetett volna a Pilisben, egy vasárnap, amikor mégis sokak rémálma valósult meg. Két felnőttet és öt gyereket ölt meg kegyetlenül ezen a napon egy ismeretlen gyilkos, aki a korabeli híreket visszaolvasva akár harmadmagával is lehetett. A különös mészárlás után példátlan hajtóvadászat és átfogó razziák indultak: rendőrök, ávósok, magyar és szovjet katonák keresték a véreskezű tettest. Rengeteg embert el is fogtak, de a gyilkost, vagy gyilkosokat mintha a föld nyelte volna el.