Halálos baleset történt Komárom közelében: helyszíni fotókon a tragédia

Szörnyű eset történt a hétvégén Szlovákiában, a Komáromi járásban található Pat község közelében. Mint azt megtudtuk, a halálos baleset vasárnap délelőtt 11 óra 15 perc környékén került sor, amikor a főúton haladó sofőr vélhetően rosszul lett, ennek következtében pedig az árokba hajtott. A helyszínre a tűzoltók és a rendőrök mellett egy mentőhelikopter is érkezett, a sofőr életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Halálos baleset rázta meg a Felvidéket

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A helyszíni beszámoló szerint az árokba hajtó autó az oda vezető füves úton is mély nyomokat hagyott maga után – írta meg a parameter.sk, amelynek oldalán helyszíni fotókat is láthattok a balesetről.

Nálunk is egymást érik a halálos balesetek

Sajnos nálunk sem múlik el úgy egy hét, hogy ne történne tragédia az utakon. Mint arról korábban beszámoltunk, péntek este halálos baleset történt a Kisláng és Soponya közötti úton, amelyben egy fiatal házaspár vesztette életét.