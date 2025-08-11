1 órája
Halálos baleset történt Komárom közelében: helyszíni fotókon a tragédia
Tragédia történt vasárnap délelőtt a Komáromi járásban. Egy autós rosszullét miatt letért az útról, az árokba hajtott, és halálos balesetet szenvedett.
Szörnyű eset történt a hétvégén Szlovákiában, a Komáromi járásban található Pat község közelében. Mint azt megtudtuk, a halálos baleset vasárnap délelőtt 11 óra 15 perc környékén került sor, amikor a főúton haladó sofőr vélhetően rosszul lett, ennek következtében pedig az árokba hajtott. A helyszínre a tűzoltók és a rendőrök mellett egy mentőhelikopter is érkezett, a sofőr életét azonban már nem lehetett megmenteni.
A helyszíni beszámoló szerint az árokba hajtó autó az oda vezető füves úton is mély nyomokat hagyott maga után – írta meg a parameter.sk, amelynek oldalán helyszíni fotókat is láthattok a balesetről.
