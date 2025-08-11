augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

2 órája

Halálos baleset történt Komárom közelében: helyszíni fotókon a tragédia

Címkék#autósok#tragédia#baleset

Tragédia történt vasárnap délelőtt a Komáromi járásban. Egy autós rosszullét miatt letért az útról, az árokba hajtott, és halálos balesetet szenvedett.

Kemma.hu

Szörnyű eset történt a hétvégén Szlovákiában, a Komáromi járásban található Pat község közelében. Mint azt megtudtuk, a halálos baleset vasárnap délelőtt 11 óra 15 perc környékén került sor, amikor a főúton haladó sofőr vélhetően rosszul lett, ennek következtében pedig az árokba hajtott. A helyszínre a tűzoltók és a rendőrök mellett egy mentőhelikopter is érkezett, a sofőr életét azonban már nem lehetett megmenteni. 

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In sziréna, elfogatóparancs, körözés, körözési lista, halálos baleset
Halálos baleset rázta meg a Felvidéket
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

A helyszíni beszámoló szerint az árokba hajtó autó az oda vezető füves úton is mély nyomokat hagyott maga után – írta meg a parameter.sk, amelynek oldalán helyszíni fotókat is láthattok a balesetről.

Nálunk is egymást érik a halálos balesetek

Sajnos nálunk sem múlik el úgy egy hét, hogy ne történne tragédia az utakon. Mint arról korábban beszámoltunk, péntek este halálos baleset történt a Kisláng és Soponya közötti úton, amelyben egy fiatal házaspár vesztette életét.

Súlyos baleset történt szombat délelőtt a 4622-es úton, Kecskemét külterületén, ahol egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze. A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett, de egy ember életét már nem lehetett megmenteni.

Sajnos vármegyénkben, illetve környékén is több emberéletet követeltek karambolok az M1-es autópályán, erről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu