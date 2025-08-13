Megtudtuk, ki hunyt el a sokkoló benzinkutas tragédiában

Megvan, ki hunyhatott el a halálos balesetben

A feol.hu értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a szörnyű balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni. Az Országos Mentőszolgálat közölte: "a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg". A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét.

A körülményekkel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is válaszolt, ennek a részleteit a feol.hu oldalán tudjátok elolvasni.