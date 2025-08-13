augusztus 13., szerda

Baleset

44 perce

Megtudtuk, ki hunyt el a sokkoló benzinkutas tragédiában

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#tragédia#baleset

Gyászol az ország. Felfoghatatlan tragédia rázta meg ugyanis Előszállást és környékét. Mondjuk, mi derült ki most a halálos balesetről.

Kemma.hu

Mint arról nemrég mi is beszámoltunk, sokkoló halálos baleset rázta meg szerda hajnalban a Fejér vármegyei Előszállást. A helyszíni információk szerint egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert. Most újabb részletek láttak napvilágot az esetről.

Flame,Candles,Isolated,On,Black,Background.,Close,Up. gyertya gyász gyászhír, baleset, halálos baleset
Halálos baleset miatt gyászol az ország
Forrás:  Shutterstock

Megvan, ki hunyhatott el a halálos balesetben

A feol.hu értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a szörnyű balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni. Az Országos Mentőszolgálat közölte: "a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg". A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét.

A körülményekkel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság is válaszolt, ennek a részleteit a feol.hu oldalán tudjátok elolvasni.

