Megtudtuk, ki hunyt el a sokkoló benzinkutas tragédiában
Gyászol az ország. Felfoghatatlan tragédia rázta meg ugyanis Előszállást és környékét. Mondjuk, mi derült ki most a halálos balesetről.
Mint arról nemrég mi is beszámoltunk, sokkoló halálos baleset rázta meg szerda hajnalban a Fejér vármegyei Előszállást. A helyszíni információk szerint egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert. Most újabb részletek láttak napvilágot az esetről.
Sokkoló tragédia: elszabadult teherautó gázolt halálra egy embert a benzinkúton
Megvan, ki hunyhatott el a halálos balesetben
A feol.hu értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a szörnyű balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni. Az Országos Mentőszolgálat közölte: "a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg". A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét.
