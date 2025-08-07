A nap, amikor négy élet kialudt, és négy másik épp csak megmenekült

Augusztus 7-én négy olyan ember is meghalt, akikről tudnunk kell, miközben négy másik történet is zajlott, ahol egy hajszálon múlt az élet. Volt, ahol a gyors reagálás és a higgadtság győzött, máskor már késő volt. Drámák, veszteségek és hőstettek – mindez egyetlen napon belül. Ezek a halálesetek, illetve életmentések történtek ma.

Ezek a halálesetek ráztak meg minket

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, okleveles közgazda és cukrászmester. A 78 évesen elhunyt szakember neve összeforrt a budai Vár egyik legismertebb vendéglátóhelyével, amely 1827 óta működött folyamatosan a Mátyás-templom szomszédságában.