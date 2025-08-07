augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédiák

59 perce

A nap, amikor négy élet kialudt, és négy másik épp csak megmenekült

Címkék#színésznő#világsztár#énekesnő#tragédia#haláleset#életmentés

Egy nap alatt négy ember távozott örökre, másik négyet az utolsó pillanatban hoztak vissza az élet széléről. Volt, akiért már senki sem tehetett semmit – és volt, akit egy idegen lélekjelenléte mentett meg a haláltól. Ezek a halálesetek, illetve életmentések történtek ma.

Kemma.hu

Augusztus 7-én négy olyan ember is meghalt, akikről tudnunk kell, miközben négy másik történet is zajlott, ahol egy hajszálon múlt az élet. Volt, ahol a gyors reagálás és a higgadtság győzött, máskor már késő volt. Drámák, veszteségek és hőstettek – mindez egyetlen napon belül. Ezek a halálesetek, illetve életmentések történtek ma.

gyászhír, haláleset
Ezek a halálesetek ráztak meg minket
Forrás:  Shutterstock

Halálesetek, amik megráztak minket

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, okleveles közgazda és cukrászmester. A 78 évesen elhunyt szakember neve összeforrt a budai Vár egyik legismertebb vendéglátóhelyével, amely 1827 óta működött folyamatosan a Mátyás-templom szomszédságában.

Korda György első feleségét, az operett énekesnőt, színésznőt, Kovács Iby-t 91 évesen érte a halál. Az énekessel csupán papíron voltak házasok, Balázs Klári miatt váltak el.

Brad Pitt is gyászol: a világsztár édesanyja, Jane Etta, 84 éves korában meghalt. A halálhírt az unokája, Sydney jelentette be egy Instagram-posztban, amelyben megható sorokkal búcsúzott a nagymamájától. A bejegyzés szerint Jane Etta különleges szerepet játszott az unokái életében, szeretete határtalan volt 

88 évesen halt meg a nyolcszoros Grammy-díjas Eddie Palmieri. Az elhunyt világhírű rumba- és dzsessz-zenészt gyászolja a zenésztársadalom. A férfit New Jersey-i otthonában érte a halál.

Életmentésekből is kijutott

Egy segítségre szoruló gyermeket és eszméletlen édesanyját segítette ki a vízből az albán tengerparton a készenléti rendőrség munkatársa. Az újraélesztés végül sikerrel zárult.

Drámai pillanatok játszódtak le a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben, amikor egy 12 éves kisfiú életveszélybe került. A szerencse és egy higgadt katona közbelépésének köszönhetően a tragédia elmaradt: a férfi szolgálaton kívül, szabadnapján hajtott végre sikeres újraélesztést.

Vastag Tamás ritkán oszt meg személyes részleteket magánéletéből, ám most megtörte a csendet, és mindannyiunkhoz fordult. Vastag Tamás volt párja, akivel a mai napig jó barátságot ápol, válságos helyzetbe került. Facebook-oldalán szokatlan komolysággal szólt barátaihoz és követőihez – számolt be róla a veol.hu.

Bárminemű előzmény nélkül esett össze otthonában egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyében. A családja azonnal a segítségére sietett, és a kihívott mentők sem késlekedtek. A beteget megvizsgálták, ám, már nem lélegzett, így elkezdődött az újraélesztés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu