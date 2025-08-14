51 perce
Brutális taxis gyilkosság rázta meg Tatabányát: életfogytiglant kapott a fiatal futballista
Egy éjszakai fuvar tragédiába torkollott Tatabányán. A gyilkosság részletei akkor is megrázták a közvéleményt, ma is hátborzongatóak.
Harminc év letöltése után szabadulhat feltételesen az a férfi, aki brutális gyilkosságot követett el Tatabányán 2005-ben. Egy fiatal taxisofőrt ölt meg előre kitervelten, pénzszerzési céllal – tettéért életfogytiglant kapott, és már több mint félidőnél jár a büntetésében.
Vérbe fagyott taxissal zárult a gyilkosság éjszakája
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most egy gyilkosságot idézünk fel. A 28 éves Gábor holttestét a Baromállás-dűlő közelében fedezték fel, miután egy járókelő értesítette a rendőrséget a magára hagyott járműről. A fiatal férfi teste félig kilógott a kocsiból, a környéket vér borította. Nem sokkal később elfogták a közelben bolyongó, véres ruhájú F. R.-t, akinél megtalálták a taxis értékeit is.
Előre eltervezett támadás
A nyomozás kiderítette: a 22 éves férfi aznap este jelentős összeget vesztett játékgépen, majd taxival hazament. Otthon magához vett egy 20 centis kést, és visszaszállt a kocsiba. Egy elhagyatott helyszínre vitette magát, ahol pénzt követelt a sofőrtől, majd halálra szúrta. A taxis a helyszínen elvérzett, miután átszúrta combjának ütőerét.
Néhány ezer forintért ölt
A támadó 9 ezer forintot és egy mobiltelefont zsákmányolt. Később visszatért a tetthelyre, hogy elvigye a hátramaradt értékeket, de a rendőrök hamar elfogták. Otthon levetett véres ruháit egy villanyóraszekrényben rejtette el.
Újszülött holttestére bukkantak Oroszlányban – köztünk járhat a gyilkos
Szerették és tisztelték az áldozatot
A meggyilkolt taxis kollégái szerint megbízható, visszahúzódó ember volt, aki mindig megválogatta utasait. Barátnőjével élt, és társával közösen dolgoztak. Az ország taxisai megrendülten gyászolták, és békés megemlékezést is szerveztek a temetésére.
Gólkirályból elítélt gyilkos
F. R. a Vértesszőlős focicsapatának csatára volt, a megyei bajnokság egyik ismert játékosa. Klubtársait sokkolta a hír: nem tudták, hogy szenvedélybetegsége mellett ilyen végzetes tettre is képes lehet.
Jogerősen életfogytiglan
Az elsőfokú bíróság előre kitervelten, nyereségvágyból, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek F. R.-t. Bár védője enyhébb minősítést próbált elérni, a Győri Ítélőtábla végül 2007 februárjában jogerősen életfogytiglanra ítélte. A gyilkos legkorábban 30 év után szabadulhat.