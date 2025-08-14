augusztus 14., csütörtök

Hátborzongató

1 órája

Brutális taxis gyilkosság rázta meg Tatabányát: életfogytiglant kapott a fiatal futballista

Egy éjszakai fuvar tragédiába torkollott Tatabányán. A gyilkosság részletei akkor is megrázták a közvéleményt, ma is hátborzongatóak.

Kemma.hu

Harminc év letöltése után szabadulhat feltételesen az a férfi, aki brutális gyilkosságot követett el Tatabányán 2005-ben. Egy fiatal taxisofőrt ölt meg előre kitervelten, pénzszerzési céllal – tettéért életfogytiglant kapott, és már több mint félidőnél jár a büntetésében.

gyilkosság
A gyilkosság helyszínére érkező rendőrök a Baromállás-dűlőben találták meg a fiatal taxis holttestét
Forrás: 24.óra

Vérbe fagyott taxissal zárult a gyilkosság éjszakája

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most egy gyilkosságot idézünk fel. A 28 éves Gábor holttestét a Baromállás-dűlő közelében fedezték fel, miután egy járókelő értesítette a rendőrséget a magára hagyott járműről. A fiatal férfi teste félig kilógott a kocsiból, a környéket vér borította. Nem sokkal később elfogták a közelben bolyongó, véres ruhájú F. R.-t, akinél megtalálták a taxis értékeit is.

Előre eltervezett támadás

A nyomozás kiderítette: a 22 éves férfi aznap este jelentős összeget vesztett játékgépen, majd taxival hazament. Otthon magához vett egy 20 centis kést, és visszaszállt a kocsiba. Egy elhagyatott helyszínre vitette magát, ahol pénzt követelt a sofőrtől, majd halálra szúrta. A taxis a helyszínen elvérzett, miután átszúrta combjának ütőerét.

A tatabányai taxis brutális meggyilkolása megrázta az egész országot
Forrás: 24.óra

Néhány ezer forintért ölt

A támadó 9 ezer forintot és egy mobiltelefont zsákmányolt. Később visszatért a tetthelyre, hogy elvigye a hátramaradt értékeket, de a rendőrök hamar elfogták. Otthon levetett véres ruháit egy villanyóraszekrényben rejtette el.

Szerették és tisztelték az áldozatot

A meggyilkolt taxis kollégái szerint megbízható, visszahúzódó ember volt, aki mindig megválogatta utasait. Barátnőjével élt, és társával közösen dolgoztak. Az ország taxisai megrendülten gyászolták, és békés megemlékezést is szerveztek a temetésére.

A gyilkosság elkövetője csupán néhány ezer forintot és egy mobiltelefont zsákmányolt a brutális támadás után
Forrás: 24.óra

Gólkirályból elítélt gyilkos

F. R. a Vértesszőlős focicsapatának csatára volt, a megyei bajnokság egyik ismert játékosa. Klubtársait sokkolta a hír: nem tudták, hogy szenvedélybetegsége mellett ilyen végzetes tettre is képes lehet.

Jogerősen életfogytiglan

Az elsőfokú bíróság előre kitervelten, nyereségvágyból, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek F. R.-t. Bár védője enyhébb minősítést próbált elérni, a Győri Ítélőtábla végül 2007 februárjában jogerősen életfogytiglanra ítélte. A gyilkos legkorábban 30 év után szabadulhat.

