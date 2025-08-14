Brutális taxis gyilkosság rázta meg Tatabányát: életfogytiglant kapott a fiatal futballista

Harminc év letöltése után szabadulhat feltételesen az a férfi, aki brutális gyilkosságot követett el Tatabányán 2005-ben. Egy fiatal taxisofőrt ölt meg előre kitervelten, pénzszerzési céllal – tettéért életfogytiglant kapott, és már több mint félidőnél jár a büntetésében.

A gyilkosság helyszínére érkező rendőrök a Baromállás-dűlőben találták meg a fiatal taxis holttestét

Forrás: 24.óra

Vérbe fagyott taxissal zárult a gyilkosság éjszakája

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most egy gyilkosságot idézünk fel. A 28 éves Gábor holttestét a Baromállás-dűlő közelében fedezték fel, miután egy járókelő értesítette a rendőrséget a magára hagyott járműről. A fiatal férfi teste félig kilógott a kocsiból, a környéket vér borította. Nem sokkal később elfogták a közelben bolyongó, véres ruhájú F. R.-t, akinél megtalálták a taxis értékeit is.

Előre eltervezett támadás

A nyomozás kiderítette: a 22 éves férfi aznap este jelentős összeget vesztett játékgépen, majd taxival hazament. Otthon magához vett egy 20 centis kést, és visszaszállt a kocsiba. Egy elhagyatott helyszínre vitette magát, ahol pénzt követelt a sofőrtől, majd halálra szúrta. A taxis a helyszínen elvérzett, miután átszúrta combjának ütőerét.

A tatabányai taxis brutális meggyilkolása megrázta az egész országot

Forrás: 24.óra

Néhány ezer forintért ölt

A támadó 9 ezer forintot és egy mobiltelefont zsákmányolt. Később visszatért a tetthelyre, hogy elvigye a hátramaradt értékeket, de a rendőrök hamar elfogták. Otthon levetett véres ruháit egy villanyóraszekrényben rejtette el.