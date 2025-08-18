1 órája
Gyilkosság áldozata lett az öt hónapos csecsemő, élve dobták a Dunába
Szörnyű tragédia történt 61 évvel ezelőtt Pozsonyban, amikor elraboltak egy kisbabát. A kisfiút hónapokig keresték mielőtt kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett.
Szörnyű dolog történt 61 évvel ezelőtt, Pozsonyban, amikor elraboltak egy kisbabát, a tragédia pedig Komárom-Esztergomban ért végett. Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy Dulai Péter kriminalista által Facebook-oldalán megosztott gyerekgyilkosságra nézünk vissza.
Gyilkosság áldozata lett az elrabolt kisfiú
1964 novemberében egy pozsonyi kisfiút babakocsijával együtt elrabolták, míg az édesanya vásárolt. Pár nappal később megtalálták az eltűnt kisgyerek paplanát és matracát a Duna-parton. Tanúk látták, hogy a Dunán gyermekkocsi úszik, ki is akarták fogni, azonban az ár elragadta. A csehszlovák rendőrök azt feltételezték, hogy Kovácska Lubost a Dunába dobta elrablója, és a Duna vize esetleg Magyarországra sodorta a holttestet.
A legkegyetlenebb tatabányai gyilkos: mulatott, mintha mi sem történt volna
Ahogy Dulai Péter felidézte, másfél hónappal a kisfiú elrablása után a pozsonyi rendőrök elfogtak egy „elmebeteg” férfit, aki azt mondta, ő rabolta el a gyereket, aztán élve a Dunába dobta. Amit addig csak sejteni lehetett, az ezután szinte biztosnak tűnt: holttestet kell keresni. Teltek a hónapok, majd 1965. április 8-án a Komárom-Esztergom megyéből érkezett a hír, hogy holttestet találtak.
Brutális taxis gyilkosság rázta meg Tatabányát: életfogytiglant kapott a fiatal futballista
Neszmély határában a Duna vizében, egy bokron fennakadva megtalálták egy körülbelül öthónapos fiú holttestét. A ruházatból rögtön egyértelművé vált, hogy a Pozsonyból elrabolt kisfiút találták meg. A diatóma-vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy Kovácska Lubost élve dobták a Dunába, majd megfulladt a vízben.
Titokzatos eset Tatabányán: ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Jubileum Park mellett
További cikkeket hátborzongató sorozatunkból ITT tudnak olvasni.
Ezüst fog, műtéti hegek és egy zacskónyi valuta – ki volt a Duna rejtélyes áldozata?