Gyilkosság áldozata lett az öt hónapos csecsemő, élve dobták a Dunába

Szörnyű dolog történt 61 évvel ezelőtt, Pozsonyban, amikor elraboltak egy kisbabát, a tragédia pedig Komárom-Esztergomban ért végett. Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy Dulai Péter kriminalista által Facebook-oldalán megosztott gyerekgyilkosságra nézünk vissza.

Gyilkosság áldozata lett az elrabolt kisfiú

Forrás: Élet elleni bűncselekmények / facebook

1964 novemberében egy pozsonyi kisfiút babakocsijával együtt elrabolták, míg az édesanya vásárolt. Pár nappal később megtalálták az eltűnt kisgyerek paplanát és matracát a Duna-parton. Tanúk látták, hogy a Dunán gyermekkocsi úszik, ki is akarták fogni, azonban az ár elragadta. A csehszlovák rendőrök azt feltételezték, hogy Kovácska Lubost a Dunába dobta elrablója, és a Duna vize esetleg Magyarországra sodorta a holttestet.