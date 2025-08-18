augusztus 18., hétfő

Tragédia

38 perce

Gyilkosság áldozata lett az öt hónapos csecsemő, élve dobták a Dunába

Szörnyű tragédia történt 61 évvel ezelőtt Pozsonyban, amikor elraboltak egy kisbabát. A kisfiút hónapokig keresték mielőtt kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett.

Kemma.hu

Szörnyű dolog történt 61 évvel ezelőtt, Pozsonyban, amikor elraboltak egy kisbabát, a tragédia pedig Komárom-Esztergomban ért végett. Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy Dulai Péter kriminalista által Facebook-oldalán megosztott gyerekgyilkosságra nézünk vissza.

1964 novemberében egy pozsonyi kisfiút babakocsijával együtt elrabolták, míg az édesanya vásárolt. Pár nappal később megtalálták az eltűnt kisgyerek paplanát és matracát a Duna-parton. Tanúk látták, hogy a Dunán gyermekkocsi úszik, ki is akarták fogni, azonban az ár elragadta. A csehszlovák rendőrök azt feltételezték, hogy Kovácska Lubost a Dunába dobta elrablója, és a Duna vize esetleg Magyarországra sodorta a holttestet.

Ahogy Dulai Péter felidézte, másfél hónappal a kisfiú elrablása után a pozsonyi rendőrök elfogtak egy „elmebeteg” férfit, aki azt mondta, ő rabolta el a gyereket, aztán élve a Dunába dobta. Amit addig csak sejteni lehetett, az ezután szinte biztosnak tűnt: holttestet kell keresni.  Teltek a hónapok, majd 1965. április 8-án a Komárom-Esztergom megyéből érkezett a hír, hogy holttestet találtak.

Neszmély határában a Duna vizében, egy bokron fennakadva megtalálták egy körülbelül öthónapos fiú holttestét. A ruházatból rögtön egyértelművé vált, hogy a Pozsonyból elrabolt kisfiút találták meg. A diatóma-vizsgálat is azt támasztotta alá, hogy Kovácska Lubost élve dobták a Dunába, majd megfulladt a vízben.

További cikkeket hátborzongató sorozatunkból ITT tudnak olvasni.

 

