Víznyelés

1 órája

Megrázó percek a tatabányai fürdőben, rosszul lett és elmerült egy strandoló

Címkék#Gyémánt Fürdő#elmerült#mentő

Szombat délután mentőket kellett riasztani a tatabányai strandhoz. Rosszul lett és elmerült egy ember a Gyémánt Fürdőben.

Kemma.hu

Megrázó hírt osztott meg a tatabányai Gyémánt Fürdő a Facebook-oldalán. Szombat délután a fürdő egyik medencéjében egy strandoló rosszul lett és a víz alá merült. A tőle néhány méterre lévő úszómester azonnal a vízbe ugrott, aki majd 1,6 m mélységből a felszínre hozta és a partra vitte.

A Gyémánt Fürdő egyik strandolóját az úszómester mentette meg
Forrás: Gyémánt Fürdő / Facebook

A Gyémánt Fürdőhöz riasztották a mentőket

A víznyelés veszélye miatt azonnal kompressziót alkalmazott, így a folyadék távozott a vendég szervezetéből. A folyamatosan lélegző strandolót stabil oldalfekvésbe helyezték, majd megvárták a mentő kiérkezését. A Gyémánt Fürdő legutóbbi információi szerint a vendég jól van, tekintettel arra, hogy víz került a tüdejébe, a kórház az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően jár el. 

Őszintén reméljük, hogy ő, és a helyszínen jelen lévő családja is gyorsan túl tudja tenni magát a sokkoló eseten. Egyúttal itt szeretnénk megköszönni a mentésben résztvevő úszómester, és a fürdőben szolgálatot teljesítő egészségügyi szakszemélyzet hozzáértő és gyors munkáját.

– írta posztjuk végén a fürdő.

 

