Félpucéran őrjöngött a parkolóban, majd apjával és testvérével is összebalhézott

A garázdaság bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy apa és két fia ellen. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás nélkül mindhárom férfival szemben közérdekű munka büntetést és pénzbüntetést szabjon ki.

Garázdasággal vádolják az apát és két fiát

Forrás: Shutterstock

Családi perpatvarból lett garázdasági ügy

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt és a vádirat szerint az egyik elkövető 2024. augusztus 18-án az esztergom-kertvárosi dohányboltban ittas állapotban kötekedett a vevőkkel. Az üzletvezető felszólítására távozott ugyan a boltból, azonban oda újra és újra visszament. Az üzletvezető értesítette a kötekedő férfi apját, hogy jöjjön el a fiáért. Az apa megkérte az idősebbik fiát, hogy kísérje őt el és segítsen neki hazavinni a kisebbik fiát. Az apa és fia autóval érkezett a bolt elé, ahol a kötekedő férfi éppen mezítláb és felső nélkül, rövidnadrágban jött-ment a parkolóban, ittasan magyarázva az ott tartózkodóknak. Az apa felhívta fiát arra, hogy szálljon be az autóba majd amikor erre fia nem volt hajlandó, ezért egyszer pofon ütötte.

Emiatt a félmeztelen férfi igyekezett az apjától távolabb kerülni, aki azonban követte őt és folyamatos szóváltás közben hátulról tarkón ütötte.

A félmeztelen férfi a kocsi háromszög alakú szélvédőrészt ököllel beütötte, mire testvére kiszállt a gépkocsiból és jobb kézzel egy alkalommal pofon ütötte öccsét. Ezután hátulról elkapta öccse nyakát, hátra rántotta őt, majd ismét megütötte a tarkóját. Az apa is megütötte kétszer ököllel kisebbik fiát, akit térddel is megrúgott. Ezután a nagyobbik testvér az öccsét lökdöste, aki viszont az apját lökte meg. A férfiak dulakodásának egy negyedik férfi fellépése vetett véget.