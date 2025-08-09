augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Dulakodás

1 órája

Félpucéran őrjöngött a parkolóban, majd apjával és testvérével is összebalhézott

Címkék#családi veszekedés#dulakodás#veszekedés

Apa és két fia a parkolóban estek egymásnak. A legkisebb gyerek félpucéran zaklatta a bolt vásárlóit. Garázdaság miatt mindhármuk ellen indult ügy.

Kemma.hu

A garázdaság bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy apa és két fia ellen. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás nélkül mindhárom férfival szemben közérdekű munka büntetést és pénzbüntetést szabjon ki.

Garázdasággal vádolják az apát és két fiát
Garázdasággal vádolják az apát és két fiát
Forrás:  Shutterstock

Családi perpatvarból lett garázdasági ügy

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt és a vádirat szerint az egyik elkövető 2024. augusztus 18-án az esztergom-kertvárosi dohányboltban ittas állapotban kötekedett a vevőkkel. Az üzletvezető felszólítására távozott ugyan a boltból, azonban oda újra és újra visszament. Az üzletvezető értesítette a kötekedő férfi apját, hogy jöjjön el a fiáért. Az apa megkérte az idősebbik fiát, hogy kísérje őt el és segítsen neki hazavinni a kisebbik fiát. Az apa és fia autóval érkezett a bolt elé, ahol a kötekedő férfi éppen mezítláb és felső nélkül, rövidnadrágban jött-ment a parkolóban, ittasan magyarázva az ott tartózkodóknak. Az apa felhívta fiát arra, hogy szálljon be az autóba majd amikor erre fia nem volt hajlandó, ezért egyszer pofon ütötte. 

Emiatt a félmeztelen férfi igyekezett az apjától távolabb kerülni, aki azonban követte őt és folyamatos szóváltás közben hátulról tarkón ütötte.

A félmeztelen férfi a kocsi háromszög alakú szélvédőrészt ököllel beütötte, mire testvére kiszállt a gépkocsiból és jobb kézzel egy alkalommal pofon ütötte öccsét. Ezután hátulról elkapta öccse nyakát, hátra rántotta őt, majd ismét megütötte a tarkóját. Az apa is megütötte kétszer  ököllel kisebbik fiát,  akit térddel is megrúgott. Ezután a nagyobbik testvér az öccsét lökdöste, aki viszont az apját lökte meg. A férfiak dulakodásának egy negyedik férfi fellépése vetett véget.

 

 

