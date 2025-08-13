Rendőrség
29 perce
Fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök: itt számíthatsz rájuk
A Komáromi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tart hamarosan.
A Komáromi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 14-én 12 órától augusztus 17-én 20 óráig Ács város illetékességi területére – írta meg a police.hu.
Ezért lesz fokozott ellenőrzés
Mint írták, a rendőrség ellenőrzésének célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása és a rendőrkapitányság illetékességi területének rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre