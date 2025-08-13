augusztus 13., szerda

Rendőrség

29 perce

Fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök: itt számíthatsz rájuk

A Komáromi Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tart hamarosan.

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 14-én 12 órától augusztus 17-én 20 óráig Ács város illetékességi területére – írta meg a police.hu.

sziréna, rendőrség, fokozott ellenőrzés
Itt lesz fokozott ellenőrzés
Forrás: police.hu

Ezért lesz fokozott ellenőrzés

Mint írták, a rendőrség ellenőrzésének célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása és a rendőrkapitányság illetékességi területének rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése.

 

