Fokozott ellenőrzést tartanak a rendőrök: itt számíthatsz rájuk

A Komáromi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 14-én 12 órától augusztus 17-én 20 óráig Ács város illetékességi területére – írta meg a police.hu.

Itt lesz fokozott ellenőrzés

Forrás: police.hu

Ezért lesz fokozott ellenőrzés

Mint írták, a rendőrség ellenőrzésének célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása és a rendőrkapitányság illetékességi területének rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése.