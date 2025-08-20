Féltékenységi roham Tatabányán: vadászkéssel szúrta hasba ismerősét

A nyomozás szerint a 2022. október 5-én történt esetben a férfi az éjfélhez közeledve, a tatabányai lakás konyhájában esett neki ismerősének. Miközben azt kiáltotta: „Most meghalsz!”, vadászkéssel hason szúrta a férfit. Az áldozatnak sikerült elmenekülnie, az utcán egy autóst állított meg, aki azonnal segítséget hívott. Az orvosok megállapították: a sérülés közvetlen életveszélyt jelentett, és ellátás nélkül rövid időn belül halálos lett volna. A tettes ellen európai elfogatóparancsot is kiadtak.

Európai elfogatóparancs után fogták el a késelő tatabányait

Sikeres volt az európai elfogatóparancs

A támadó féltékenységből cselekedett: azt hitte, hogy a sértett a barátnőjére vetett szemet. A szúrás után megszökött a hatóságok elől, de nem jutott messzire: a német rendőrök európai elfogatóparancs alapján fogták el.

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a férfi letartóztatását a bíróság 2025. április 25-én rendelte el, és azóta többször is meghosszabbították. Most a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség újabb két hónappal, október 25-ig indítványozza a fogva tartás fenntartását, hogy a vádlott jelenlétét biztosítsák, és megelőzzék az újabb bűncselekmény elkövetését.