Nyomtalanul tűnt el egy 36 éves nő Tatán

A police.hu körözési adatbázisa szerint nyoma veszett a 36 éves Bálint Máriának, akit a Tatai Rendőrkapitányság keres nagy erőkkel. Az eltűnt nőt május 22-én látták utoljára, és azóta sem sikerült nyomára bukkanni.

Az eltűnt nő ügye mai napig rejtély

Fotó: Wonderplay / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Rejtély, mi történt az eltűnt nővel

A rendőrség közlése szerint Mária eltűnésének körülményei egyelőre tisztázatlanok. A keresést a Tatai Rendőrkapitányság folytatja, és minden információmorzsa létfontosságú lehet.

A hatóságok kifejezetten kérik, hogy aki bármit tud a nő tartózkodási helyéről, vagy látta őt, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a Tatai Rendőrkapitányság címén (2890 Tata, Ady Endre út 27.), vagy telefonon a +36 (34) 586-850-s telefonszámon.

A rendőrség hangsúlyozza: bármilyen apró észrevétel segíthet, legyen az egy véletlen találkozás, közösségi médiában látott bejegyzés vagy szemtanúi beszámoló.