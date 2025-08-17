augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

20°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt

34 perce

Rémálom Tatabányán: nyoma veszett egy fiatal lánynak

Címkék#rendőrség#Tatabányai Rendőrkapitányság#eltűnt lány#körözés#eltűnt

A tatabányai rendőrség körözést adott ki egy 15 éves lány miatt. A fiatal augusztus 5-én tűnt el, azóta nem adott magáról életjelet.

Kemma.hu

A Tatabányai Rendőrkapitányság keresi a 2010. március 30-án született Wéber Leila Rékát. Az eltűnt lány augusztus 5-én ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.

eltűnt lány
Az eltűnt lányt azóta nem látták
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

A lány 156–160 centiméter magas, termetes testalkatú, szőke hajú, zöld szemű, arca kerek formájú. Eltűnésekor sportcipőt, rövidnadrágot és topot viselt, azonban ezek pontos színe és márkája nem ismert.

A rendőrség kéri, hogy aki a lányt látta, tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, az azonnal hívja a 34/517-777-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a Tatabányai Rendőrkapitányságon (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 26–28).

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval segítheti a keresést, ne habozzon jelezni – minden apró részlet fontos lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu