Rémálom Tatabányán: nyoma veszett egy fiatal lánynak

A Tatabányai Rendőrkapitányság keresi a 2010. március 30-án született Wéber Leila Rékát. Az eltűnt lány augusztus 5-én ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.

Az eltűnt lányt azóta nem látták

Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

A lány 156–160 centiméter magas, termetes testalkatú, szőke hajú, zöld szemű, arca kerek formájú. Eltűnésekor sportcipőt, rövidnadrágot és topot viselt, azonban ezek pontos színe és márkája nem ismert.

A rendőrség kéri, hogy aki a lányt látta, tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, az azonnal hívja a 34/517-777-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést személyesen a Tatabányai Rendőrkapitányságon (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 26–28).

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval segítheti a keresést, ne habozzon jelezni – minden apró részlet fontos lehet.