22 perce
Fiatal lánynak veszett nyoma Esztergom környékén
A fiatal július 31-én tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról. Az esztergomi rendőrség minden információt vár, amely segítheti az eltűnt lány felkutatását.
Eltűnés miatt keresi a rendőrség a 2008. március 17-én született Györgye Máriát, aki július 31-én távozott ismeretlen helyre. A 17 éves eltűnt lány azóta nem adott magáról életjelet, és már az esztergomi rendőrök is nagy erőkkel keresik.
Kétségbeesett kutatás folyik egy 14 éves lány után: a rendőrség sem tudja, hova tűnt
Az eltűnt lány ismertetőjegyei
Az eltűnt lány személyleírása alapján közepes testalkatú, fekete, hátig érő hajjal, fekete szemmel, szögletes arcformával rendelkezik. Arca jellegzetes, egyenes orr és ívelt száj jellemzi, azonban fogazata hiányos.
A hatóság szerint több feltűnő sebhely található a testén: a jobb alkaron, közvetlenül a csukló felett több ilyen látható, a bal felkaron egy 2 cm hosszú heg, míg a bal kézfej mutatóujja felett egy kerek heg figyelhető meg. Emellett sebhelyek találhatók mindkét karján.
Eltűnésekor fekete pólót, ocelot mintás nadrágot és fehér Fila cipőt viselt. A Mária utáni körözést az Esztergomi Rendőrkapitányság indította el.
A rendőrség kéri, hogy aki látta a lányt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Cím: 2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes utca 27., Telefon: +36 (33) 510-240