Fiatal lánynak veszett nyoma Esztergom környékén

A hatóság szerint több feltűnő sebhely található a testén: a jobb alkaron, közvetlenül a csukló felett több ilyen látható, a bal felkaron egy 2 cm hosszú heg, míg a bal kézfej mutatóujja felett egy kerek heg figyelhető meg. Emellett sebhelyek találhatók mindkét karján.

Eltűnésekor fekete pólót, ocelot mintás nadrágot és fehér Fila cipőt viselt. A Mária utáni körözést az Esztergomi Rendőrkapitányság indította el.