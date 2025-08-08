augusztus 8., péntek

Eltűnt

1 órája

Fiatal lánynak veszett nyoma Esztergom környékén

A fiatal július 31-én tűnt el, azóta nem adott életjelet magáról. Az esztergomi rendőrség minden információt vár, amely segítheti az eltűnt lány felkutatását.

Kemma.hu

Eltűnés miatt keresi a rendőrség a 2008. március 17-én született Györgye Máriát, aki július 31-én távozott ismeretlen helyre. A 17 éves eltűnt lány azóta nem adott magáról életjelet, és már az esztergomi rendőrök is nagy erőkkel keresik.

Eltűnt lány
Az eltűnt lány után a rendőrség is nyomoz
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány személyleírása alapján közepes testalkatú, fekete, hátig érő hajjal, fekete szemmel, szögletes arcformával rendelkezik. Arca jellegzetes, egyenes orr és ívelt száj jellemzi, azonban fogazata hiányos.

A hatóság szerint több feltűnő sebhely található a testén: a jobb alkaron, közvetlenül a csukló felett több ilyen látható, a bal felkaron egy 2 cm hosszú heg, míg a bal kézfej mutatóujja felett egy kerek heg figyelhető meg. Emellett sebhelyek találhatók mindkét karján.

Eltűnésekor fekete pólót, ocelot mintás nadrágot és fehér Fila cipőt viselt. A Mária utáni körözést az Esztergomi Rendőrkapitányság indította el. 

A rendőrség kéri, hogy aki látta a lányt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, azonnal vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal. Cím: 2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes utca 27., Telefon: +36 (33) 510-240

 

