Pár napja tűnt el ez az angyali lány
Nagy erőkkel keresik a tatabányai tinédzsert. Az eltűnt lány utáni keresést jelenleg is tart.
2025. augusztus 14-én tűnt el Nádasdi Angyal Áldáska, és azóta se látták az eltűnt lányt. A police.hu írása szerint a 14 éves tatabányai születésű tini után a Komáromi Rendőrkapitányság nyomoz.
Az eltűnt lány személyleírása
Testmagassága 161-165 cm, testalkat sovány, haj színe barna, hossza hátig érő, szeme színe barna. Ruházati leírása: rövid nadrág és póló.
Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 2900 KOMÁROM, IGMÁNDI ÚT 24. Tel: 36(34)541-020
