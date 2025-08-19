augusztus 19., kedd

1 órája

Pár napja tűnt el ez az angyali lány

Címkék#eltűnt lány#körözés#eltűnt

Nagy erőkkel keresik a tatabányai tinédzsert. Az eltűnt lány utáni keresést jelenleg is tart.

2025. augusztus 14-én tűnt el Nádasdi Angyal Áldáska, és azóta se látták az eltűnt lányt. A police.hu írása szerint a 14 éves tatabányai születésű tini után a Komáromi Rendőrkapitányság nyomoz.

eltűnt lány
Az eltűnt lány Nádasdi Angyal Áldáska
Forrás:  police.hu

Az eltűnt lány személyleírása

Testmagassága 161-165 cm, testalkat sovány, haj színe barna, hossza hátig érő, szeme színe barna. Ruházati leírása: rövid nadrág és póló.

Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 2900 KOMÁROM, IGMÁNDI ÚT 24. Tel: 36(34)541-020

 

 

