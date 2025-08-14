augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

15°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

34 perce

Sürgős felhívás: eltűnt idős férfit keresnek a rendőrök

Címkék#rendőrség#eltűnt férfi#Dorogi Rendőrkapitányság#körözés#eltűnt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy 75 éves férfi megtalálásához, aki kedden tűnt el. A hatóságok szerint bárki információja kulcsfontosságú lehet az eltűnt idős férfi felkutatásában.

Kemma.hu

A Dorogi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki a 75 éves Komjádi Ferenc ügyében, aki augusztus 12-én tűnt el nyomtalanul. Az érintett Nyékládházán született, és azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt idős férfi felkutatásában a lakosság segítségét kérik a rendőrök.

eltűnt idős férfi
Eltűnt idős férfi miatt aggódik az egész vármegye
Forrás: police.hu

Az eltűnt idős férfit nagy erőkkel keresik

A körözési eljárást a Dorogi Rendőrkapitányság folytatja, a nyomozásban minden információ, bármilyen aprónak tűnik is, fontos lehet. 

A rendőrség nagy erőkkel keresi, és kéri, hogy aki látta vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 36 (33) 512-777-es telefonszám 5619-es vagy 5638-as mellékén, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu