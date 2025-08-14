34 perce
Sürgős felhívás: eltűnt idős férfit keresnek a rendőrök
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy 75 éves férfi megtalálásához, aki kedden tűnt el. A hatóságok szerint bárki információja kulcsfontosságú lehet az eltűnt idős férfi felkutatásában.
A Dorogi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki a 75 éves Komjádi Ferenc ügyében, aki augusztus 12-én tűnt el nyomtalanul. Az érintett Nyékládházán született, és azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt idős férfi felkutatásában a lakosság segítségét kérik a rendőrök.
Dílert keresnek égre-földre a rendőrök – fotón a körözött férfi
Az eltűnt idős férfit nagy erőkkel keresik
A körözési eljárást a Dorogi Rendőrkapitányság folytatja, a nyomozásban minden információ, bármilyen aprónak tűnik is, fontos lehet.
A rendőrség nagy erőkkel keresi, és kéri, hogy aki látta vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 36 (33) 512-777-es telefonszám 5619-es vagy 5638-as mellékén, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.
Sokkoló dráma: ezt a 4 hónapos babát keresi az egész ország