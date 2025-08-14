Sürgős felhívás: eltűnt idős férfit keresnek a rendőrök

A rendőrség nagy erőkkel keresi, és kéri, hogy aki látta vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. Bejelentést a 36 (33) 512-777-es telefonszám 5619-es vagy 5638-as mellékén, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.