Körözés

2 órája

Sürgős felhívás: eltűnt idős férfit keresnek a rendőrök

A rendőrség a lakosság segítségét kérte egy 75 éves férfi megtalálásához, aki kedden tűnt el.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, a Dorogi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki a 75 éves férfi ügyében, aki augusztus 12-én tűnt el nyomtalanul. A körözést azóta eltávolították az oldalról, a férfi tartózkodási helyét megállapították. 

 

