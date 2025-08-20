Keresés 2 órája

3 gyereknek veszett nyoma egyetlen nap alatt, égre-földre keresik őket

Ez a három fiú ugyan azon a napon tűnt el augusztusban. Az eltűnt gyerekeket még mindig keresik a komáromi zsaruk égen és földön.

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyei között körülnézve 3 eltűnt fiúra találtunk, akik még tavaly 2025 augusztusában tűntek el Komáromból. Az eltűnt gyerekeknek augusztus 17-én veszett nyoma. És mindhármuk után a Komáromi Rendőrkapitányság nyomoz. Ők az eltűnt gyerekek Ők az eltűnt gyerekek Bognár Márk Roland tatabányai születésű 15 éves fiú. Bognár Márk Roland

Forrás: police.hu Bognár Krisztofer Szebasztián budapesti születésű 15 éves fiú. Bognár Krisztofer Szebasztián

Forrás: police.hu Bús Ödön Szilveszter szintén tatabányai születésű 16 éves fiú. Bús Ödön Szilveszter

Forrás: police.hu

