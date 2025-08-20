Keresés
2 órája
3 gyereknek veszett nyoma egyetlen nap alatt, égre-földre keresik őket
Ez a három fiú ugyan azon a napon tűnt el augusztusban. Az eltűnt gyerekeket még mindig keresik a komáromi zsaruk égen és földön.
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyei között körülnézve 3 eltűnt fiúra találtunk, akik még tavaly 2025 augusztusában tűntek el Komáromból. Az eltűnt gyerekeknek augusztus 17-én veszett nyoma. És mindhármuk után a Komáromi Rendőrkapitányság nyomoz.
Ők az eltűnt gyerekek
Bognár Márk Roland tatabányai születésű 15 éves fiú.
Bognár Krisztofer Szebasztián budapesti születésű 15 éves fiú.
Bús Ödön Szilveszter szintén tatabányai születésű 16 éves fiú.
