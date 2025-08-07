Előreszaladt, majd eltévedt a 6 éves kisfiú: sírva találtak rá a rendőrök

Eltűnt gyerekről érkezett bejelentés a rendőrségre a dorogi Otthon térről, miután egy hatéves kisfiú elszakadt a családjától. A kisgyerek testvéreivel és egyik rokonával tartott a Palatinus fürdő felé, amikor a séta közben előreszaladt, majd rossz irányba fordult. Az eltűnt gyereket végül egy kapualjban sírva találta meg egy helyi lakos, aki értesítette a hatóságokat.

A hatéves eltűnt gyereket egy dorogi kapualjban találták meg

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség / Facebook

Az eltűnt gyerek minden fontos adatot tudott

Ahogy arról a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség közösségi oldalán megosztotta, a helyszínre érkező járőrök hamar kapcsolatba léptek a kisfiúval, aki – bár megrémült – pontosan elmondta a nevét, születési idejét és azt is, honnan és hogyan érkeztek Dorogra. A rendőrök a kisgyermekkel közösen próbálták felidézni az útvonalat, amelyet a családdal megtett, így végül a Mosonyi Albert utcában sikerült rátalálni a testvéreire és az őket kísérő felnőttre, aki már kétségbeesetten kereste a fiút.

Példaértékű helytállás, fontos tanulságok

A történet sokakat megérintett. A közösségi médiában rengetegen dicsérték a kisfiút és a rendőrök gyors reagálását:

Nagyon ügyes volt, hogy ennyi mindent tudott, ezzel sokat segített a rend őreinek.

Fontos, hogy a gyerekek már kicsi korban ismerjék az adataikat, mert baj esetén ez életmentő lehet.

Bár ezúttal szerencsésen zárult az eltűnt gyerek története, az eset emlékeztet rá: idegen helyen, akár egyetlen pillanat alatt is szem elől téveszthető egy kisgyermek – és ilyenkor kulcsfontosságú, hogy felkészült legyen.