Vajon hol lehet? Két napja nem tért haza ez a kisfiú, mindenkit őt keresi

A rendőrség körözést adott ki az eltűnt fiú ügyében. Kovács Ruben 166-170 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, fekete hajú, amely oldalt felnyírt. A fiú eltűnésekor fekete kapucnis pulóvert, arany-fekete színű Gucci melegítőnadrágot viselt, nyakában pedig egy kis fekete táskát hordott – írta meg a feol.hu.

A rendőrség is keresi az eltűnt fiút

Forrás: police.hu

A rendőrség az eltűnt fiú nyomában

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Ruben tartózkodási helyéről, az hívja a Székesfehérvári Rendőrkapitányságot a +36 (22) 541-600-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést személyesen a kapitányság épületében (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 3.).

A hatóságok minden apró információt köszönettel vesznek, ami segíthet abban, hogy a fiú biztonságban hazatérjen.