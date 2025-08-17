augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt

2 órája

10 éves kisfiúért aggódik az ország, senki sem tudja hova tűnt

Címkék#eltűnt kisfiú#eltűnt#eltűnt gyerek

Már napok óta senki sem hallott felőle. A 10 éves eltűnt fiú után a rendőrök nagy erőkkel nyomoznak.

Kemma.hu

A rendőrség egy eltűnt 10 éves esztergomi kisfiút keres. A police.hu oldalára 14-én került fel az eltűnt fiú Jóni Nikolasz fényképe, és azóta sem találja senki.

Az eltűnt fiú Jóni Nikolasz
Az eltűnt fiú Jóni Nikolasz
Forrás:  police.hu

Eltűnt fiú után kutat mindenki

Nikolaszt az Oroszlányi Rendőrkapitányság keresi. 

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím:  2840 OROSZLÁNY, HARASZTHEGYI ÚT 2/A Tel: 36(34)560-730

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval segítheti a keresést, ne habozzon jelezni – minden apró részlet fontos lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu