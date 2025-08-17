10 éves kisfiúért aggódik az ország, senki sem tudja hova tűnt

A rendőrség egy eltűnt 10 éves esztergomi kisfiút keres. A police.hu oldalára 14-én került fel az eltűnt fiú Jóni Nikolasz fényképe, és azóta sem találja senki.

Az eltűnt fiú Jóni Nikolasz

Forrás: police.hu

Eltűnt fiú után kutat mindenki

Nikolaszt az Oroszlányi Rendőrkapitányság keresi.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 2840 OROSZLÁNY, HARASZTHEGYI ÚT 2/A Tel: 36(34)560-730

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval segítheti a keresést, ne habozzon jelezni – minden apró részlet fontos lehet.