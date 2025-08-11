Riadó: nyoma veszett egy 15 éves fiúnak!

A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, és jelenleg is minden lehetséges információt gyűjtenek, ami a megtalálásához vezethet. Aki Bognár Krisztofert látta vagy tudja, hol tartózkodik, az hívja a Komáromi Rendőrkapitányságot a 36 (34) 541-020-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél.