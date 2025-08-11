1 órája
Riadó: nyoma veszett egy 15 éves fiúnak!
Augusztus 9-én nyoma veszett a 15 éves Bognár Krisztofernek. A Komáromi Rendőrkapitányság körözést adott ki, és minden információt vár, ami segíthet az eltűnt fiú felkutatásában.
Eltűntként körözi a rendőrség a budapesti születésű, 15 éves Bognár Krisztofert, akinek augusztus 9-én veszett nyoma. Az eltűnt fiú 171–175 centiméter magas, testalkata átlagos, barna hajú és barna szemű, rövid hajviselettel.
Mindenhol keresik az eltűnt fiút
A hatóságok kiemelten kérik a lakosság együttműködését, hiszen minden apró információ kulcsfontosságú lehet a fiú mielőbbi biztonságos hazatéréséhez.
A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, és jelenleg is minden lehetséges információt gyűjtenek, ami a megtalálásához vezethet. Aki Bognár Krisztofert látta vagy tudja, hol tartózkodik, az hívja a Komáromi Rendőrkapitányságot a 36 (34) 541-020-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél.
