Eltűnt

1 órája

Riadó: nyoma veszett egy 15 éves fiúnak!

Augusztus 9-én nyoma veszett a 15 éves Bognár Krisztofernek. A Komáromi Rendőrkapitányság körözést adott ki, és minden információt vár, ami segíthet az eltűnt fiú felkutatásában.

Kemma.hu

Eltűntként körözi a rendőrség a budapesti születésű, 15 éves Bognár Krisztofert, akinek augusztus 9-én veszett nyoma. Az eltűnt fiú 171–175 centiméter magas, testalkata átlagos, barna hajú és barna szemű, rövid hajviselettel.

Eltűnt fiú
Az eltűnt fiúnak pár napja veszett nyoma
Forrás: police.hu

Mindenhol keresik az eltűnt fiút

A hatóságok kiemelten kérik a lakosság együttműködését, hiszen minden apró információ kulcsfontosságú lehet a fiú mielőbbi biztonságos hazatéréséhez.

A körözést a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el, és jelenleg is minden lehetséges információt gyűjtenek, ami a megtalálásához vezethet. Aki Bognár Krisztofert látta vagy tudja, hol tartózkodik, az hívja a Komáromi Rendőrkapitányságot a 36 (34) 541-020-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél.

Eltűnt csecsemő miatt is aggódik az ország

Mint arról nemrég beszámoltunk, újabb eltűnt csecsemőért aggódik az ország. A police.hu körözési adatbázisában bukkantunk a friss és szörnyű körözésre, mely szerint egy 4 hónapos babának veszett nyoma. A pici 2 napja tűnt el, azóta nincs róla semmi információ, hatalmas erőkkel keresik.

 

