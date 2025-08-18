Két eltűnt tíz éves fiút is keresnek Komárom-Esztergomban, az egyiküket már egy hónapja nem látták

Már egy hónapja keresik ezt az eltűnt 10 éves kisfiút. Komáromból eltűnt fiú Váradi Jeremi Ramizt július 16-án látták utoljára. A police.hu írása szerint a fiú engedély nélkül távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az eltűnt fiú 134 centiméter magas, barna rövid haja és barna színű szeme van, sovány testalkatú.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Pár nappal ezelőtt Esztergomban is eltűnt egy tíz éves fiú.