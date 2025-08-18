augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Eltűnt

1 órája

Két eltűnt tíz éves fiút is keresnek Komárom-Esztergomban, az egyiküket már egy hónapja nem látták

Címkék#Eltűnt gyermekek#eltűnt#eltűnt gyerek

Tíz éves fiút keresnek égre földre Komáromban. Az eltűnt fiú már egy hónapja nem tért haza.

Kemma.hu

Már egy hónapja keresik ezt az eltűnt 10 éves kisfiút. Komáromból eltűnt fiú Váradi Jeremi Ramizt július 16-án látták utoljára. A police.hu írása szerint a fiú engedély nélkül távozott a komáromi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

eltűnt fiú
Az eltűnt fiú

Az eltűnt fiú még csak tíz éves

Az eltűnt fiú 134 centiméter magas, barna rövid haja és barna színű szeme van, sovány testalkatú.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Pár nappal ezelőtt Esztergomban is eltűnt egy tíz éves fiú.

 

