10 éves kisfiúért aggódik az ország, senki sem tudja hova tűnt
Már napok óta senki sem hallott felőle. A 10 éves eltűnt fiú után a rendőrök nagy erőkkel nyomoznak.
A rendőrség egy eltűnt 10 éves esztergomi kisfiút keres. A police.hu oldalára 14-én került fel az eltűnt fiú Jóni Nikolasz fényképe, és azóta sem találja senki.
Eltűnt fiú után kutat mindenki
Nikolaszt az Oroszlányi Rendőrkapitányság keresi.
Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 2840 OROSZLÁNY, HARASZTHEGYI ÚT 2/A Tel: 36(34)560-730
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval segítheti a keresést, ne habozzon jelezni – minden apró részlet fontos lehet.
