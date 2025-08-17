augusztus 17., vasárnap

1 órája

Eltűnt Spitzmüller Zsolt, önkéntesek is keresik őt több helyszínen

Címkék#eltűnt férfi#eltűnt#keresés

Szombat óta keresik nagy erőkkel Spitzmüller Zsoltot. Az eltűnt férfit legutoljára Cserépfalu közelében látták, jelenleg is kutatnak a férfi után.

Szombat 16-án a Cseresi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma Spitzmüller Zsoltnak, Cserépfalu közelében, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára őt. Az eltűnt férfi híréről a sógornője is beszámolt a Facebook-oldalán, ahol folyamatosan frissítik az információkat a helyzetről. Zsoltot jelenleg is keresi a rendőrség, katasztrófa védelem, kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is. A férfin fehér baseball sapka, fehér egyetemi logós póló és fekete futónadrág volt. 

Az eltűnt férfi Spitzmüller Zsolt
Az eltűnt férfi Spitzmüller Zsolt
Forrás:  police.hu

Az eltűnt férfit önkéntesek is keresik

Zsoli nővérének férje, Orosz Gábor fogja össze a civileket, telefonszáma: +36 30 355 9410. – Kérik, hogy vele egyeztessetek, mielőtt kimentek. Illetve, ha már folyamatban van a keresés, akkor fél óránként jelezzétek neki, merre jártatok, hogy össze tudják hangolni a keresést.

Zsolt már a police.hu oldalán is fent van az eltűnt személyek között.

 

 

