1 órája
Eltűnt Spitzmüller Zsolt, önkéntesek is keresik őt több helyszínen
Szombat óta keresik nagy erőkkel Spitzmüller Zsoltot. Az eltűnt férfit legutoljára Cserépfalu közelében látták, jelenleg is kutatnak a férfi után.
Szombat 16-án a Cseresi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma Spitzmüller Zsoltnak, Cserépfalu közelében, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára őt. Az eltűnt férfi híréről a sógornője is beszámolt a Facebook-oldalán, ahol folyamatosan frissítik az információkat a helyzetről. Zsoltot jelenleg is keresi a rendőrség, katasztrófa védelem, kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is. A férfin fehér baseball sapka, fehér egyetemi logós póló és fekete futónadrág volt.
Az eltűnt férfit önkéntesek is keresik
Zsoli nővérének férje, Orosz Gábor fogja össze a civileket, telefonszáma: +36 30 355 9410. – Kérik, hogy vele egyeztessetek, mielőtt kimentek. Illetve, ha már folyamatban van a keresés, akkor fél óránként jelezzétek neki, merre jártatok, hogy össze tudják hangolni a keresést.
Zsolt már a police.hu oldalán is fent van az eltűnt személyek között.