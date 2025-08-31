1 órája
Dráma Bábolnán: idős férfinek veszett nyoma, nagy erőkkel keresik a rendőrök +fotó
Még mindig nem tudni, mi történt. Jelentkezz, ha láttad a 65 éves eltűnt férfit!
Az eltűnt férfi ismertetőjegyei
Nyári Dezső 170 centiméter magas, vékony testalkatú, körülbelül 70 kilogramm súlyú, őszülő hajú, barna szemű, és bal fülében fülbevalót visel. Eltűnésekor kék pólót és farmernadrágot viselt.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Az eltűnt férfi adatlapját a rendőrség oldalán ITT lehet megtekinteni.
