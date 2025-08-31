augusztus 31., vasárnap

Eltűnt

1 órája

Dráma Bábolnán: idős férfinek veszett nyoma, nagy erőkkel keresik a rendőrök +fotó

Még mindig nem tudni, mi történt. Jelentkezz, ha láttad a 65 éves eltűnt férfit!

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Nyári Dezső eltűnése kapcsán. A 65 éves eltűnt férfi augusztus 13-án Bábolna belterületéről ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott magáról életjelet.

eltűnt férfi
Az eltűnt férfit hetek óta nem látták
Forrás: police.hu

Az eltűnt férfi ismertetőjegyei

Nyári Dezső 170 centiméter magas, vékony testalkatú, körülbelül 70 kilogramm súlyú, őszülő hajú, barna szemű, és bal fülében fülbevalót visel. Eltűnésekor kék pólót és farmernadrágot viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Az eltűnt férfi adatlapját a rendőrség oldalán ITT lehet megtekinteni.

 

