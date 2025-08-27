1 órája
8 rejtélybe veszett sors: több mint negyed százada várják őket hiába szeretteik +fotók
Tatai édesanya, környei kismama és dorogi óriás szívszorító esete. Ezek az eltűnt emberek már több mint negyed évszázada nem tértek haza családjukhoz. Máig keresik őket.
Magyarországon az eltűnt emberek száma jelenleg meghaladja a 2400-at. Ezek között számtalan gyermeket tartanak számon, valamint olyan személyeket is, akik már több évtizede tűntek el. Most vármegyénk városai között néztünk szét a rendőrség körözési adatbázisában. Arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személy van, akit már több mint negyedszázada keresnek az egyenruhások. Többek között édesanya és kismama sokkoló sorsa is fókuszba kerül összeállításunkban.
Eltűnt emberek nyomában - 19 évesen tűnt el a tatai édesanya
Magyar Andrea eltűnéséről már korábban beszámoltunk. A fiatal tatai édesanya 34 éve, 1991-ben tűnt el. A rendőrség a mai napig eltűnt személyként tartja számon. 19 éves korában tűnt el Andrea, most 52 éves. Már 3 évtizede nincs róla semmi hír. Különös ismertetőjegye, hogy a hasán császármetszésből származó műtéti heg látható.
Gyilkosság áldozata lehetett a kismama
Az egész vármegyét sokkolta Pfléger Gyöngyike eltűnésének az esete. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már 27 éve nem tudni, mi történhetett a környei kismamával. A 36 éves nő eltűnését édesanyja jelentette be a rendőrségen. Éppen Környéről szeretett volna hazaköltözni édesanyjához, azonban már soha többé nem találkoztak. Az eltűnés során felmerült a gyilkosság gyanúja is. Egy embert gyanúsítottként ki is hallgattak, de végül őt elengedték, így a kismama rejtélyes eltűnése továbbra is megoldásra vár. A vármegyei főkapitányság továbbra is eltűnt személyként körözi.
26 éve tűnt el a környei kismama - gyilkosság áldozata lehetett Gyöngyike?
Pár hónap híján negyed évszázada keresik már az oroszlányi rendőrök Nagy Istvánt. Mint már megírtuk, az oroszlányi férfinek 57 évesen veszett nyoma, de több mint két évtized elteltével sem sikerült még a nyomára bukkanni.
Dorogi óriást várnak haza
A rendőrség adatbázisában bukkantunk a dorogi Zeller Róbert körözésére. 30 éves korában veszett nyoma, máig semmit sem tudni róla, továbbra is keresik a dorogi rendőrök. Róbert eltűnésekor a következő adatokat adták meg róla a leírásban. 190 centiméter magas, 101-120 kilogramm, barna rövid hajú, kerekded arcú. Eltűnésekor szürke pamutpólót, fekete bőrcipőt, fekete farmernadrágot és kék farmerzakót viselt.
28 éve fedi rejtély a piliscsévi Gellér Zoltán eltűnését. Zoltán esetéről már korábban beszámoltunk. A majd' 3 évtizede eltűnt férfit továbbra is keresik a dorogi egyenruhások. Gellér Zoltán a megadott személyleírása szerint 166-170 centiméter magas. Eltűnésekor piros baseball sapkát, szürke inget, szürke pulóvert, sportcipőt és szürke szövetnadrágot viselt.
Sokkoló karácsonyi rejtély
Farsang Péter eltűnését is rejtély fedi máig. Ahogy azt már korábban megírtuk, az esztergomi rendőrök 25 éve keresik Pétert, azonban még nem sikerült a nyomára bukkanni. Őt továbbra is eltűnt személyként keresik.
A szőnyi születésű Gurányi Endre esete sokakat megrázott. Ahogy arról már beszámoltunk, a férfi 3 nappal karácsony előtt tűnt el. Hogy pontosan mi történhetett 30 éve azon a december 21-i napon, máig nem tudni. Endrét továbbra is eltűntként keresik a komáromi rendőrök.
Majd' 3 évtizede fedi rejtély Szabó Mártonné eltűnését is, akinek ügyében a tatabányai rendőrök nyomoznak továbbra is. Az 1936-ban Alsógallán született Véber Mária 61 éves korában tűnt el. Bár eltelt már szinte 30 év, az idős nőről továbbra sincs semmi információ. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a környéken időről időre felröppennek szóbeszédek az idős nőről. Egyesek szerint messzire költözött, mások szerint tragikus bűntény áldozata lett.
Őket keresik több mint 25 éve Komárom-Esztergomban:
- Magyar Andrea
- Pfléger Gyöngyike
- Nagy István
- Zeller Róbert
- Gellér Zoltán
- Farsang Péter
- Gurányi Endre
- Szabó Mártonné
Több mint negyedszázada eltűnt emberek Komárom-Esztergomban