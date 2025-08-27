8 rejtélybe veszett sors: több mint negyed százada várják őket hiába szeretteik +fotók

Magyarországon az eltűnt emberek száma jelenleg meghaladja a 2400-at. Ezek között számtalan gyermeket tartanak számon, valamint olyan személyeket is, akik már több évtizede tűntek el. Most vármegyénk városai között néztünk szét a rendőrség körözési adatbázisában. Arra voltunk kíváncsiak, hány olyan személy van, akit már több mint negyedszázada keresnek az egyenruhások. Többek között édesanya és kismama sokkoló sorsa is fókuszba kerül összeállításunkban.

Olyan eltűnt emberek nyomába eredtünk, akik már több mint negyed évszázada nem tértek haza

Forrás: Shutterstock

Eltűnt emberek nyomában - 19 évesen tűnt el a tatai édesanya

Magyar Andrea eltűnéséről már korábban beszámoltunk. A fiatal tatai édesanya 34 éve, 1991-ben tűnt el. A rendőrség a mai napig eltűnt személyként tartja számon. 19 éves korában tűnt el Andrea, most 52 éves. Már 3 évtizede nincs róla semmi hír. Különös ismertetőjegye, hogy a hasán császármetszésből származó műtéti heg látható.

Gyilkosság áldozata lehetett a kismama

Az egész vármegyét sokkolta Pfléger Gyöngyike eltűnésének az esete. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már 27 éve nem tudni, mi történhetett a környei kismamával. A 36 éves nő eltűnését édesanyja jelentette be a rendőrségen. Éppen Környéről szeretett volna hazaköltözni édesanyjához, azonban már soha többé nem találkoztak. Az eltűnés során felmerült a gyilkosság gyanúja is. Egy embert gyanúsítottként ki is hallgattak, de végül őt elengedték, így a kismama rejtélyes eltűnése továbbra is megoldásra vár. A vármegyei főkapitányság továbbra is eltűnt személyként körözi.