Sokkoló dráma: ezt a 4 hónapos babát keresi az egész ország

Újabb eltűnt csecsemőért aggódik az ország. A police.hu körözési adatbázisában bukkantunk a friss és szörnyű körözésre, mely szerint egy 4 hónapos babának veszett nyoma. A pici 2 napja tűnt el, azóta nincs róla semmi információ, hatalmas erőkkel keresik. Most megmutatjuk nektek a fotóját, ha valahol felbukkanna valakivel, akkor könnyebben tudjátok azonosítani.

Az eltűnt csecsemőnek 2 napja veszett nyoma

Forrás: police.hu

Az eltűnt csecsemő megtalálásában minden pillanat számít

Ahogy az a körözési leírásban is szerepel, Horváth Glória Natáliának augusztus 9-én veszett nyoma, azóta semmilyen hír nincs a hollétével kapcsolatban. A 4 hónapos kislány ügyében a körözési eljárást lefolytató Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai kérik azok jelentkezését, akik bármiféle hasznos információval tudnak szolgálni a kislány tartózkodási helyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Budapesti XXI Kerületi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(1)427-4600-as telefonszámon.

Nem ez az első csecsemőletűnés

Még áprilisban írtunk arról, hogy egy 3 hónapos kisbabának veszett nyoma. Az egész országot megrázta az eset, amely végül jól zárult, sikerült megtalálni a csöppséget egészségben. Egy hónappal később pedig arról írtunk, hogy egy tündéri 6 éves kisfiút keres mindenki, Dominik még azóta sem került elő, még mindig keresik az egyenruhások.