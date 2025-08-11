augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt csecsemő

2 órája

Sokkoló dráma: ezt a 4 hónapos babát keresi az egész ország

Címkék#rendőrség#eltűnt személy#körözés

Óriási a baj, ismét megtörtént minden szülő rémálma. Eltűnt csecsemőért aggódik az egész ország, a 4 hónapos kis Natáliának 2 napja veszett nyoma.

Kemma.hu

Újabb eltűnt csecsemőért aggódik az ország. A police.hu körözési adatbázisában bukkantunk a friss és szörnyű körözésre, mely szerint egy 4 hónapos babának veszett nyoma. A pici 2 napja tűnt el, azóta nincs róla semmi információ, hatalmas erőkkel keresik. Most megmutatjuk nektek a fotóját, ha valahol felbukkanna valakivel, akkor könnyebben tudjátok azonosítani.

Az eltűnt csecsemőnek 2 napja veszett nyoma
Az eltűnt csecsemőnek 2 napja veszett nyoma
Forrás: police.hu

Az eltűnt csecsemő megtalálásában minden pillanat számít

Ahogy az a körözési leírásban is szerepel, Horváth Glória Natáliának augusztus 9-én veszett nyoma, azóta semmilyen hír nincs a hollétével kapcsolatban. A 4 hónapos kislány ügyében a körözési eljárást lefolytató Budapesti XXI. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai kérik azok jelentkezését, akik bármiféle hasznos információval tudnak szolgálni a kislány tartózkodási helyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Budapesti XXI Kerületi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(1)427-4600-as telefonszámon.

Nem ez az első csecsemőletűnés

Még áprilisban írtunk arról, hogy egy 3 hónapos kisbabának veszett nyoma. Az egész országot megrázta az eset, amely végül jól zárult, sikerült megtalálni a csöppséget egészségben. Egy hónappal később pedig arról írtunk, hogy egy tündéri 6 éves kisfiút keres mindenki, Dominik még azóta sem került elő, még mindig keresik az egyenruhások. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu