augusztus 20., szerda

István névnap

24°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rémisztő

56 perce

Szörnyű hír érkezett: eltűnt baba miatt aggódik az ország

Címkék#Eltűnt gyermekek#eltűnt kisfiú#eltűnt

Mindenki ezért a kisgyermekért aggódik. Az eltűnt baba Baráth Zalán Attila még csak pár napos.

Kemma.hu

Eltűnt egy két hetes kisfiú augusztus 20-án Nagydorogon. Az eltűnt baba Baráth Zalán Attila híréről a teol.hu adott hírt, és az ő oldalukon tudnak többet olvasni a szörnyű hírről.

Eltűnt baba miatt aggódik az ország
Eltűnt baba miatt aggódik az ország
Forrás: Shutterstock

Az eltűnt baba mellett  még sok másik gyermeket is keresnek

Sajnos nem ő az egyetlen eltűnt gyermek az országban. Pár napja beszámoltunk róla, hogy 3 fiúnak is nyoma veszett augusztusban és mind a hárman ugyan azon a napon tűntek el Komáromból. Az ottani rendőrök még mindig keresik az eltűnt gyerekeket.

A mostani pici babával együtt a police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek oldalán hét 5 évesnél fiatalabb gyermek is fent van, akik után mai napig kutatnak

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu