Rémisztő
39 perce
Szörnyű hír érkezett: eltűnt baba miatt aggódik az ország
Mindenki ezért a kisgyermekért aggódik. Az eltűnt baba Baráth Zalán Attila még csak pár napos.
Eltűnt egy két hetes kisfiú augusztus 20-án Nagydorogon. Az eltűnt baba Baráth Zalán Attila híréről a teol.hu adott hírt, és az ő oldalukon tudnak többet olvasni a szörnyű hírről.
Az eltűnt baba mellett még sok másik gyermeket is keresnek
Sajnos nem ő az egyetlen eltűnt gyermek az országban. Pár napja beszámoltunk róla, hogy 3 fiúnak is nyoma veszett augusztusban és mind a hárman ugyan azon a napon tűntek el Komáromból. Az ottani rendőrök még mindig keresik az eltűnt gyerekeket.
