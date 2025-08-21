Megerősítette a rendőrség csecsemőgyilkosság áldozata lett a kéthetes eltűnt baba, Zalán

Ahogy arról a Kemma elsőként beszámolt, az interneten kezdett el terjedni a hír, hogy a kéthetes Zalánt egy kukoricaföldön, holtan találták csak meg. Az egyik Facebook-csoportban különböző változatok, pletykák is terjedni kezdtek az eltűnt baba tragédiája nyomán. Van azonban néhány új hír, amely azóta, a család részéről napvilágot látott és megszólalt a rendőrség is.

Az eltűnt baba, Zalán élettelen testét itt találták meg

Forrás: police.hu

Az eltűnt baba anyukája is megszólalt

A nagydorogi édesanya, Viktória egy családtag szerint arról beszélt, hogy sétálni ment a babával, ezt egyébként a kommentelők közül is volt, aki biztosan tudta, hogy itt kezdődött a tragikus véget ért eset. Viktória azt mondta, hogy tolta magaelőtt a picit, amikor meglátott egy fekete autót, de utána képszakadás van: elvesztette az eszméletét, és amikor magához tért, a kisfiú már nem volt sehol, és azt se tudja, hogya szerezte a fején lévő kisebb púpot. Azonnal segítséget kért. Mint a Bors további részleteket is közölve írja, aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének.

Mit mond a rendőrség?

Mint arról a Teol több részlettel egyetemben beszámolt, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kis Zalánt megölték, hivatalosan fogalmazva

az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

Tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a csecsemőgyilkosság ügyében.

Gyanús fekete autók: a rémhírek főszereplői

Nem ez az első eset, hogy fekete (vagy épp fehér) gyanús autó kerül elő gyerekablás veszélye kapcsán kialakuló és futótűzként terjedő rémhírek, de ezek soha nem nyert megerősítést, így mi sem javasoljuk, hogy most hajtóvadászatot indítson bárki, vagy minden ilyen autót gyanúsnak tartson bárki is.

2017-ben tatai diáklányok álltak elő a gyanús fekete autós történettel, de a rendőrséghez bejelentés sem érkezett, és utána a lányok történetét is törölték a Facebookról. Aztán Gyermelyen egy nagymama kezdett aggódni egy gyanús fekete kocsi miatt, de itt sem volt alapja a félelemnek. Ahogy Szegeden, Baranyában, Győr-Moson-Sopronban sem, hogy csak néhányat említsünk azok közül a helyek közül, ahol menetrendszerűen felbukkan ez a hír. Legtutóbb Tatabányán annyira elfajult egy ilyen helyzet, hogy egy ártatlan autóst, akinek történetesen fehér furgonja van, hoztak hírbe, egyre elképesztőbb történetekkel emelve a borzongást. Itt végül az eredeti posztoló bocsánatot kért.