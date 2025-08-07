Oroszlányról indult, országosan körözik a köddé vált bűnözőt

Az elfogatóparancsot a Komáromi Rendőrkapitányság hajtja végre, az eljárás során ők járnak el a nyomozásban. A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik Pfeiffer József tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse őket a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.