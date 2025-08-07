1 órája
Oroszlányról indult, országosan körözik a köddé vált bűnözőt
A Komáromi Rendőrkapitányság nyomoz egy csalás ügyében, melynek gyanúsítottja egy 40 éves férfi. Ellene a Tatabányai Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki országos elfogatóparancsot.
A Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja országos elfogatóparancsot adott ki Pfeiffer József ellen, akit csalás bűntettével vádolnak. A férfit 2024. október 21-e óta körözik, miután a bíróság jogerős döntése alapján végrehajtási eljárás indult ellene.
Kétségbeesett kutatás folyik egy 14 éves lány után: a rendőrség sem tudja, hova tűnt
Elfogatóparancs a férfi ellen
A 40 éves férfi 1984. szeptember 18-án született Oroszlányban. A hatóságok szerint elérhetetlenné vált, miután a bíróság döntése nyomán szabadságvesztés letöltésére kötelezték. Pfeiffer nem jelent meg a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben, ezért a Tatabányai Törvényszék elrendelte a körözését.
Körözik a tatabányai V.T.-t – mondjuk, miért adtak ki elfogatóparancsot ellene
Az elfogatóparancsot a Komáromi Rendőrkapitányság hajtja végre, az eljárás során ők járnak el a nyomozásban. A rendőrség kéri, hogy aki információval rendelkezik Pfeiffer József tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse őket a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.