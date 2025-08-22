augusztus 22., péntek

Tragédia

1 órája

Friss infók a rendőrségtől: őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében a rendőrség elárulta, kit gyanúsítanak a kéthetes pici baba, Zalán megölésével. Sajnos a legrosszabb feltételezések látszanak beigazolódni. A hatóságok szerint a nyomozás eddigi adatai alapján a legközelebbi ozzátartozót gyanúsítják a tragikus bűncselekménnyel.

Kemma.hu

A rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a csecsemőgyilkosság ügyében az anya ellen indult eljárás. A hatóságok közölték, hogy a nőt gyanúsítják a szörnyű tett elkövetésével. Mint ismert a kisbaba eltűnését jelentették be először, az egész ország aggódott a piciért, aztán a Kemma elsőként írta meg, hogy a pletykák szerint holtan találták csak meg Zalánt. Mint kiderült, tényleg ez történt, egy kukoricásban fedezték fel élettelen testét. A Teol további részleteket és helyszíni videót is közölt a sajtótájékoztatóról. 

Csecsemőgyilkosság Nagydorogon – a rendőrség az anyát gyanúsítja
Csecsemőgyilkosság ügyében sajtótájékoztatót tartott a rendőrség
Forrás: Teol.hu / Makovics Kornél

Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: az anya ellen indult eljárás

Az ügyben korábban több fordulat is történt. Az anya először azt állította, hogy idegenek támadták meg, és egy fekete autót is látni vélt a közelben – erről a Kemma korábban már részletesen írt.
Végh József szakpszichológuspedig úgy nyilatkozott a lapunknak, hogy: 

Az ilyen tragédiák hátterében legtöbbször összetett lelki válság, feldolgozatlan félelmek és társadalmi elszigeteltség áll. Az anya magára marad, és olyan döntést hoz, amely végzetes következményekkel járhat.

A babamentő inkubátor lehet megodás

Az eset újra ráirányította a figyelmet a babamentő inkubátorok szerepére, amelyek több városban is rendelkezésre állnak. Ezek célja, hogy krízishelyzetbe került szülők biztonságos módon adhassák át gyermeküket, megelőzve a hasonló tragédiákat. A szakértők szerint ezek a lehetőségek életeket menthetnek, ám sokan még mindig nincsenek tisztában a működésükkel vagy azzal, hogy hol találhatók.

A nagydorogi eset országos felháborodást váltott ki. A közösségi médiában sokan értetlenségüknek adtak hangot, mások az immár gyanúsított anya lelki állapotát próbálták megérteni. Civil szervezetek és gyermekvédelmi szakemberek hangsúlyozták: nagyobb figyelmet kell fordítani a válsághelyzetben lévő kismamák támogatására, hogy ne ismétlődhessen meg hasonló tragédia.

Évtizekedet kaphat az anya

A Büntető Törvénykönyv szerint az emberölés büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a cselekményt tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. Ha bebizonyodosodik az anya bűnőssége, rá is ez várhat. Ez is mutatja, hogy a jogalkotók rendkívül súlyosan kezelik az ilyen bűncselekményeket. A jogszabály pontos szövege a jogtárban elérhető.

 

 

